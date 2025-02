Thuram la grande incognita di Juventus-Inter: il segnale che fa sperare

In casa nerazzurra riflettori puntati su Marcus Thuram a ridosso di Juventus-Inter. Ce la farà a rientrare in tempo? Un segnale recente accende una speranza in Simone Inzaghi.

MONITORATO – Giorni di apprensione in casa nerazzurra per le condizioni di Marcus Thuram. La domanda principale è: come sta l’attaccante francese? E, soprattutto, riuscirà ad essere completamente disponibile per Juventus-Inter? Al derby d’Italia mancano praticamente due giorni, con l’allenamento della vigilia ormai ad un passo, ma le risposte a queste domande tardano ancora ad arrivare. Dalla gara contro la Fiorentina, quella in cui il numero nove era stato costretto ad uscire per un fastidio alla caviglia, il nerazzurro non è ancora riuscito a tornare a lavorare insieme al gruppo. Motivo per cui il suo utilizzo nella gara di domenica sembra improbabile. C’è, però, un recentissimo segnale che potrebbe far intravedere uno spiraglio di sole a mister Inzaghi

Thuram, cosa manca per il rientro? Una luce verso Juventus-Inter

SUPPOSIZIONI E SPERANZE – Analizzando attentamente la situazione di Thuram si evince che, probabilmente, una risposta certa sulla presenza, o sull’assenza, del calciatore in Juventus-Inter arriverà solo a ridosso della gara. La conferenza stampa di Simone Inzaghi aiuterà a saperne di più, come anche l’allenamento previsto in mattinata domani. Quel che è certo è che il francese neanche oggi ha lavorato insieme al resto del gruppo. Qual è, allora, il segnale positivo? Sicuramente il fatto che Thuram, anche se a parte, quest’oggi si sia allenato sul campo. E che proprio sul campo, di fronte allo sguardo attento dello staff di Inzaghi, l’attaccante abbia risposto positivamente con una corsa a buon ritmo. I miglioramenti, dunque, ci sono. Il prossimo passo sarà una seduta d’allenamento almeno parzialmente in gruppo. Se il francese non dovesse farcela, Marko Arnautovic, anche lui acciaccato dopo Inter-Fiorentina ma già recuperato, dovrebbe essere la prima scelta contro la Juventus.