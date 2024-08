Thuram da impazzire, l’Inter si gode Tikus: una prima volta – CdS

Pomeriggio da incorniciare, personalmente parlando, per Marcus Thuram. Il francese ha trascinato l’Inter con una doppietta contro il Genoa, nonostante poi il pari genoano al 96′.

DA URLO – Meglio di così non poteva partire la seconda stagione con la maglia dell’Inter di Thuram. Il francese ha fatto impazzire in 52′ i tifosi dell’Inter. Una doppietta da urlo e incantevole, smorzata solamente dalla beffa finale firmata Junior Messias al 96′. Thuram ha brillato nel pomeriggio no di Lautaro Martinez. Il partner argentino, rientrato a Milano solamente il 6 agosto, è apparso svogliato e ancora non in condizione. Tutto normale, dalla prossima uscita contro il Lecce, si rivedrà un altro Toro. Ritornando a Thuram: oltre alla doppietta, ha regalato giocate e spunti da campione: insomma, Tikus è già in forma.

Super Thuram, con l’Inter una prima volta assoluta

DOPPIETTA – Per Thuram si tratta di una prima volta assoluta perché mai aveva segnato una doppietta con la maglia dell’Inter. Le 13 reti segnate lo scorso anno era state realizzate tutte singolarmente. Ora invece ha iniziato col botto. Inoltre, nella scorsa annata aveva timbrato la sua prima marcatura alla terza giornata contro la Fiorentina, ieri, invece, ci ha messo solamente 30 minuti. A Marassi, scrive il Corriere dello Sport, il transalpino si è caricato sulle spalle l’intero reparto offensivo, facendo fruttare il gioco prodotto dalla squadra di Inzaghi su un campo a dir poco ostico, pieno di insidie anche alla luce di una macchina interista non ancora a pieno regime.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia