Thuram: «Gol nel derby? Non ci fa vincere lo scudetto! Vi spiego»

Thuram, dopo i vari estratti su Lautaro Martinez, legame col padre, amicizia con Kylian Mbappe e adattamento all’Inter, si è espresso su alcuni ex grandi campioni e sul derby scudetto del 22 aprile. L’intervista a Cronache di Spogliatoio.

GIOIA – Marcus Thuram e il suo essere gioioso nel gruppo dell’Inter: «Voglio essere un po’ la gioia del gruppo, ma lo fanno tanti altri giocatori. Qui all’Inter gruppo bello, dove tutti amano giocare a calcio».

AMICI – Poi Thuram parla di alcuni amici di papà Lilian: «Buffon? Quando era al Parma volevo essere portiere per lui e in Francia ci ho giocato quando io ero al Guingamp. Cannavaro compagno e amico di mio padre. Lo chiamo nonno! Dopo ogni partita che faccio gol o assist mi manda un messaggio e mi dice che non gioco contro veri difensori. Ma se io avessi giocato contro Fabio sarebbe stato difficile per lui. Henry? Parlo sempre con lui sulle partite. Benzema è ancora uno dei miei giocatori preferiti. Ero sempre con lui agli Europei. Lui mi ha aiutato tantissimo, dicendomi di non cambiare il mio modo di giocare anche se gioco più centralmente. E poi c’è Weah, fortissimo».

LEGAME – Thuram elogia anche il suo mister: «Inzaghi aiuta come ex attaccante? Lui ha un legame speciale con i suoi attaccanti. I suoi attaccanti fanno bene nelle sue squadre e questo ci aiuta».

Thuram e quel leggendario 22 aprile tra Milan e Inter

DERBY 22 APRILE – Infine, Thuram parla così del gol nel derby scudetto: «Gol nel derby? Chiude la partita ma non fa vincere la seconda stella! Quando ero in Francia, al Guingamp, siamo scesi in seconda divisione e nell’ultima partita col Rennes facciamo 1-1, ma se avessimo vinto probabilmente avremmo avuto un’altra occasione per salvarci. Io sbaglio un rigore e la gente mi dice che senza quel rigore forse ci saremmo salvati. Ma le altre partite? E questo vale per il gol nel derby del 22 aprile. Lo scudetto della seconda stella arriva per le vittorie nelle altre partite e non per il mio gol».