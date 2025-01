Thuram in finale di Supercoppa? Oggi la verità: due scenari – CdS

Oggi si capirà se Marcus Thuram potrà essere o meno a disposizione dell’Inter per il derby in finale di Supercoppa italiana lunedì a Riad. Ieri sera i rossoneri hanno eliminato in maniera rocambolesca la Juventus.

OGGI LA VERITÀ – L’Inter ha un unico grande dubbio per la finale di Supercoppa italiana contro il Milan, in programma il giorno della Befana. Il dubbio riguarda Marcus Thuram. Il centravanti francese non è rientrato nel secondo tempo di Inter-Atalanta per un problema all’adduttore. Ad oggi l’Inter non gli ha fatto fare esami, ma oggi si capirà meglio sul suo infortunio ed eventuale recupero. Se necessario oggi si sottoporrà a degli esami. Se non daranno esito positivo, ecco allora che si svilupperanno alcuni scenari.

Thuram in finale di Supercoppa? Oggi si decide, intanto si preparano in due in casa Inter

SCENARI – Contro l’Atalanta, al posto di Thuram infortunato, Simone Inzaghi ha rilanciato Mehdi Taremi. L’iraniano, in campo per 45′, ha fatto il suo lottando insieme a Lautaro Martinez, ma senza mai rendersi pericoloso. Ad oggi, scrive anche il Corriere dello Sport, l’ex Porto è in vantaggio su Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Alle sue spalle, l’alternativa si chiama appunto Correa, che potrebbe formare un tandem tutto argentino contro il nuovo Milan targato Sergio Conceicao.