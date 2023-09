Thuram, faro offensivo dell’Inter a Salerno: prova di maturità

Thuram questa sera in Salernitana-Inter, vista l’assenza di Lautaro Martinez sarà, per la prima volta, il faro offensivo della squadra: una prova di maturità da superare

MATURITA’ – Marcus Thuram, nelle ultime settimane, ha dimostrato di essere fondamentale per gli equilibri di gioco per l’Inter. Nelle due partite in cui i nerazzurri sono stati maggiormente in difficoltà, specie sul piano del gioco, l’assenza in campo del francese è coincisa con i momenti di maggior appannamento offensivo della squadra. Thuram, questa sera a Salerno, ha l’occasione per ribadire ancora una volta la sua imprescindibilità: complice l’assenza di Lautaro Martinez, che partirà dalla panchina, il francese sarà il faro offensivo della squadra, supportato da Sanchez. Una prova di maturità da non sottovalutare e, soprattutto, non fallire.

CARATTERISTICHE – Thuram dovrà dimostrare, in assenza di Lautaro, di poter reggere il peso offensivo dell’Inter. Dovrà sfruttare al meglio le sue peculiarità provando ad aggiungere, magari a partire da questa sera, una maggiore confidenza col gol: se l’ex Gladbach riuscirà a trovare continuità sotto-porta, la strada per l’Inter si farà meno tortuosa.