Thuram: «Essere leggeri e determinati, al Psg piace avere la palla»

Thuram parla a due giorni dalla finale di Champions League tra Psg e Inter. Il centravanti francese si racconta ai colleghi francesi e carica.

FINALE COMPLICATA – Marcus Thuram, intercettato dall’emittente francese M6, non vuole scomporsi: «Nono, non arriviamo favoriti. L’aver eliminato due tra le migliori squadre al mondo come Bayern Monaco e Barcellona ci dà fiducia ma non ci rende invincibili nel senso che possiamo perdere in qualsiasi momento o vincere come abbiamo fatto con il Barcellona. Abbiamo grande consapevolezza, ma è una finale tutta da giocare».

NUOVO PERCORSO – Thuram parla di freschezza e leggerezza: «Penso che sarà una finale completamente diversa. Quello era stato un percorso fatto l’anno prima del mio arrivo, oggi è un nuovo cammino con una nuova squadra di nuovi giocatori penso che dobbiamo affrontare questa partita con freschezza, leggerezza e molta determinazione».

L’AVVERSARIO – Poi Thuram sui parigini: «Al PSG piace molto avere la palla, è un club tatticamente molto forte, con un grandissimo allenatore e grandissimi giocatori, quindi sarà una partita complicata».

TUTTI BENE – Thuram sulla valenza di questa finale per la sua carriera: «È una finale nel culmine della mia carriera, perché non so quello che mi riserverà il futuro, ma in ogni caso, sì, sto facendo una buona stagione. La squadra, tutti, tutti stiamo giocando bene, quindi sono molto contento e molto orgoglioso di questa squadra».

DEMBELÈ – Poi Tikus parla dell’amico: «Ousmane è un giocatore molto importante con qualità fantastiche che può fare la differenza su ogni in ogni giocata. Vediamo quanto sarà efficiente ed importante per la sua squadra».

PAPÀ LILIAN – Infine, la chiusura di Thuram sul padre: «Penso che lui abbia fatto la sua carriera io ho sto facendo la mia. So che sarà il mio primo sostenitore sabato sera».