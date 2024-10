Thuram non va in Nazionale? C’è l’esito dell’esame dopo Inter-Torino

Thuram dopo aver realizzato una tripletta in Inter-Torino, è uscito a causa di un problema alla caviglia dopo il fallo commesso da Maripan (poi espulso). Secondo quanto riportato dall’Equipe, è arrivato l’esito dell’esame e la risposta alla Nazionale.

ALLARME RIENTRATO – Le paure per l’infortunio di Marcus Thuram sembrano finalmente dissiparsi. Dopo aver abbandonato il campo per un problema alla caviglia durante la partita tra Inter e Torino, vinta dai nerazzurri per 3-2 grazie anche alla sua splendida tripletta, le ultime notizie riportate dai colleghi francesi dell’Equipe rassicurano sullo stato di salute dell’attaccante francese. Gli esami medici a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni ai legamenti della caviglia, confermando che l’infortunio subito non ha comportato danni seri. Il colpo subito durante un duro scontro con il difensore del Torino Maripán aveva sollevato preoccupazioni sia nello staff tecnico dell’Inter sia tra i tifosi, soprattutto considerando l’importanza di Thuram per la squadra di Simone Inzaghi. Le parole di preoccupazione dello stesso Inzaghi, che aveva evidenziato il fatto che Thuram aveva richiesto il cambio nonostante la grande prestazione, avevano reso incerto il suo immediato futuro.

Thuram va comunque in Nazionale? La risposta

NO INFORTUNIO – Ora, però, la buona notizia è che Marcus Thuram sarà regolarmente a disposizione della Nazionale francese per i prossimi impegni internazionali. Nonostante il dolore provato in campo e la momentanea incertezza sulle sue condizioni, il giocatore partirà con la selezione di Didier Deschamps, pronto a continuare la sua eccellente stagione. Con il recupero rapido, Thuram continuerà il suo momento di forma anche in Nazionale, portando avanti una stagione che, fino a questo momento, lo ha visto in grande spolvero sia in Serie A. La notizia che Thuram non ha subito lesioni ai legamenti rappresenta una notizia importante anche per gli scenari futuri dell’Inter.