Thuram, esami? L’Inter ha deciso: ultime novità per il derby in finale

Arriva la decisione dell’Inter in merito agli esami di Marcus Thuram, uscito anzitempo dalla sfida di Supercoppa contro l’Atalanta. Le novità per il derby con il Milan.

OGGI LA VERITÀ – L’Inter ha un unico grande dubbio per la finale di Supercoppa italiana contro il Milan, in programma il giorno della Befana. Il dubbio riguarda Marcus Thuram. Il centravanti francese non è rientrato nel secondo tempo di Inter-Atalanta per un problema all’adduttore. Dopo attente valutazioni, l’Inter ha deciso di sottoporre ad esami strumentali Marcus Thuram. Questi saranno fondamentali per capire meglio sul suo infortunio ed eventuale recupero. Sensazioni pessimistiche: per l’attaccante francese la finale di Supercoppa italiana si allontana.

Esami per Thuram, si va verso il forfait per Inter-Milan di Supercoppa italiana

OPZIONI – Se Thuram non dovesse farcela per la finale di Supercoppa italiana contro il Milan, Simone Inzaghi ha tre opzioni per affiancare Lautaro Martinez. Il Toro argentino, che in semifinale ha sbattuto sia contro la bravura di Marco Carnesecchi che contro la sua scarsa verve realizzativa sotto porta, potrebbe avere un partner diverso rispetto al solito. Mehdi Taremi, Joaquin Correa e Marko Arnautovic scalpitano. L’iraniano e il Tucu in vantaggio sull’austriaco. Sarà lotta a due con l’ex Porto favorito.