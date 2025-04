Thuram, Dumfries e Zielinski, Inzaghi fissa il rientro: ecco quando!

Quando rientreranno a disposizione Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski? Prima e dopo Bologna-Inter Simone Inzaghi fa il punto sui suoi infortunati in vista dei prossimi impegni.

IL PUNTO – L’Inter lotta sul campo, impegnata in tre competizioni contemporaneamente, ma anche con gli infortuni. Non va dimenticato, infatti, che Simone Inzaghi ha ancora ai box due giocatori fondamentali come Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, ai quali di recente si è aggiunto Marcus Thuram. L’assenza del francese pesa incondizionatamente, come notato anche nella trasferta di Bologna, dove gli attaccanti in supporto di Lautaro Martinez non sono riusciti a dare un contributo adeguato. Per l’allenatore piacentino recuperare i tre infortunati è fondamentale, soprattutto in questo delicatissimo e impegnatissimo periodo della stagione. Quando tornano, allora, Thuram, Dumfries e Zielinski?

Thuram, Dumfries e Zielinski, quanto manca al rientro dall’infortunio? Ecco le previsioni di Inzaghi

TEMPISTICHE – Mister Inzaghi ha fatto il punto sull’infermeria sia prima che dopo Bologna-Inter. Dalle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore si evince che difficilmente i tre infortunati potranno tornare in tempo per la gara infrasettimanale di Coppa Italia: «Thuram ha avuto un risentimento, per mercoledì penso sia presto». Ci sono, quindi, buone speranze di riavere il francese per la sfida di campionato contro la Roma del prossimo weekend, dove mancheranno invece gli squalificati Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Anche su quest’ultimo punto si è pronunciato Inzaghi, tirando in ballo gli altri due infortunati Dumfries e Zielinski: «Speriamo di averli a disposizione contro la Roma perché già ci mancheranno Bastoni e Mkhitaryan». Anche i due centrocampisti, quindi, dovrebbero tornare a disposizione proprio per la gara contro la squadra di Claudio Ranieri. Come sottolineato dal mister nel pre partita, infatti, nel corso della settimana dovrebbero tornare a lavorare insieme al gruppo.