Thuram e il dubbio Barcellona-Inter: ecco da cosa dipende il suo rientro

Marcus Thuram fa tremare il cuore dei tifosi nerazzurri, che si chiedono se il francese riuscirà davvero a tornare in tempo per disputare l’importante Barcellona-Inter di mercoledì prossimo. Ecco da cosa dipende il suo recupero e quante possibilità ci sono di vederlo in campo per la semifinale d’andata di Champions League.

RIENTRO ATTESO – È un caso che nelle ultime due sfide saltate da Marcus Thuram l’Inter abbia registrato due deludenti sconfitte? Forse sì, ma comunque è innegabile che l’assenza del francese lasci un vuoto non indifferente nel reparto offensivo. La prima speranza è che contro la Roma, terza sfida che il figlio d’arte si prepara a guardare dalla tribuna, Simone Inzaghi riesca a trovare una soluzione alternativa più produttiva. La seconda, invece, riguarda Barcellona-Inter e il rientro a disposizione di Thuram.

Barcellona-Inter e l’incognita su Thuram: ci sarà?

DUBBIO PREOCCUPANTE – Da almeno una settimana la data prevista per il ritorno del francese era segnata di rosso sul calendario proprio in concomitanza con quella dell’importante appuntamento di Champions League. Secondo i calcoli dello staff Simone Inzaghi, infatti, Thuram sarebbe dovuto essere regolarmente a disposizione per Barcellona-Inter, sfida di altissimo livello in programma mercoledì alle ore 21.00. Nelle ultime ore, però, un dubbio ha iniziato ad attanagliare il cuore dei tifosi: il numero nove riuscirà davvero ad esserci per la semifinale d’andata di Champions League?

LE ULTIME – Dopo le prime ipotesi negative, delle quali si è parlato molto anche in Spagna, la voce di Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport direttamente da Appiano Gentile, prova a rassicurare. Secondo il giornalista, infatti, Thuram dovrebbe rientrare in tempo per Barcellona-Inter. Nessuna sicurezza ancora, però, sul suo impegno. Trattandosi di un problema muscolare, seppur di natura lieve, tutto dipende da come si sentirà il calciatore: se in forze e, quindi, in grado di iniziare a giocare dal primo minuto, oppure no. SI potranno avere risposte più certe in questo senso solo una volta archiviata la sfida di campionato contro la Roma.