Thuram e Correa in Inter-Monza: scaramanzia! Inzaghi non dimentica

Thuram e Correa dovrebbero scendere in campo dal primo minuto per Inter-Monza. L’ultima volta fu un trionfo assoluto. Inzaghi sa.

INSIEME – Rotazioni? Sicuro. Far tirare il fiato a Lautaro Martinez? Logico. Scaramanzia? Perché no?! Alla vigilia di Inter-Monza, partita valida per la ventottesima giornata di campionato, Simone Inzaghi sembra destinato a puntare in avanti sulla coppia quasi inedita formata da Marcus Thuram e Joaquin Correa. Appunto quasi. Perché entrambi hanno giocato solamente una volta dal primo minuto insieme, ed è stato un trionfo assoluto: ovvero Verona-Inter 0-5, con gol e assist del Tucu e doppietta di Tikus. Perché non riprovarci? A distanza di tre giorni dalla vittoria pesantissima di Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League, l’Inter si prepara alla partita contro il Monza nel derby lombardo che si disputerà a San Siro. In campo la prima della classe contro l’ultima.

Thuram e Correa per Inter-Monza: l’ultima volta fu un trionfo!

L’ULTIMA VOLTA – L’ultimo precedente con Thuram e Correa in campo dal primo minuto è stato appunto un trionfo per l’Inter e uno sfacelo clamoroso per gli avversari. Lo scorso novembre, il Verona venne, difatti, disintegrato dalla coppia franco-argentina, che nel giro di venticinque minuti diede spettacolo travolgendo la squadra di Paolo Zanetti. Una prova schiacciante, con Thuram a mandare in gol Correa al minuto 17 e il Tucu a mandare Tikus davanti a Montipò otto minuti più tardi.

OCCASIONE – In vista di Inter-Monza, domani sera, Inzaghi è pronto a rilanciare la coppia. Thuram è reduce dal gol di Rotterdam, che gli ha permesso di rompere un digiuno lungo dieci partite. Correa, dal canto suo, va a caccia di continuità e fiducia. L’ingresso a Napoli non era stato dei migliori, all’opposto di quanto invece aveva fatto tre giorni prima in Coppa Italia contro la sua ex Lazio (rigore guadagnato). Contro il Monza di Alessandro Nesta (45 gol subiti), seconda peggior difesa del torneo dopo il Parma, l’occasione è ghiottissima.