Thuram, col Genoa prima battuta d’arresto! Ripartire col Verona

Thuram ha disputato una partita non esaltante contro il Genoa. La prima battuta d’arresto per il francese chiamato a ripartire subito nel match contro il Verona di sabato prossimo

INDIETRO – Thuram ha disputato, forse, la sua peggior partita con la maglia dell‘Inter contro il Genoa. A ‘Marassi’ il francese non è mai entrato totalmente in partita, perdendo spesso misure e pallone. Una prova sottotono che però non preoccupa: il francese, complice l’infortunio di Lautaro Martinez, non ha conosciuto riposo nelle ultime settimane ed è arrivato all’ultima gara del 2023 con poca benzina nel serbatoio. L’occasione per mettersi alle spalle la prima, e si spera unica, prova incolore della stagione arriva presto: il 6 gennaio l’Inter ospiterà il Verona in un match da vincere assolutamente

PERFORMANCE – Contro il Verona, Thuram, potrebbe ritrovare al suo fianco Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter ha smaltito i problemi fisici e si sta allenando ad Appiano Gentile (vedi articolo) per tornare a disposizione di Inzaghi per il match contro gli scaligeri. Il ritorno del ‘Toro’ potrebbe scuotere Thuram, desideroso di tornare ad incidere dopo due partite non esaltanti con Lecce e Genoa. L’Inter, per continuare a lottare per l’obiettivo scudetto, avrà bisogno del miglior Thuram.