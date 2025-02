Thuram, ciao punto di domanda: probabile formazione Napoli-Inter

Sciolte le riserve in merito a Marcus Thuram per quanto riguarda Napoli-Inter. La probabile formazione di Simone Inzaghi per la partita del Maradona.

RIENTRO – Meno due a Napoli-Inter, match della ventisettesima giornata di Serie A. Lo scontro diretto che varrà quantomeno un pezzo di scudetto è in programma sabato alle ore allo Stadio Diego Armando Maradona. Il vero dubbio della vigilia per Simone Inzaghi era quello relativo a Marcus Thuram. L’attaccante francese, dopo diversi allenamenti divisi tra gruppo e personalizzato, ha lavorato per intero con la squadra e quindi sarà perfettamente arruolabile per la partita di sabato. Una notizia sicuramente positiva per Inzaghi, che non potrà fare a meno di Matteo Darmian (clicca QUI per i tempi di recupero). Con il rientro di Thuram, è pronta a riformarsi la premiata coppia con Lautaro Martinez.

La probabile formazione per Napoli-Inter con Thuram dal 1′

SCELTE – Per quanto riguarda la probabile formazione di Napoli-Inter, Inzaghi sembra avere già le idee chiare. L’unico dubbio era appunto Thuram, ma adesso il punto di domanda è completamente sparito. Quindi, davanti a Josep Martinez, trio difensivo formato da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, i due esterni Dimarco e Dumfries dal primo minuto, mentre a centrocampo Calhanoglu sarà coadiuvato da Barella e Mkhitaryan. In attacco, ritorna appunto Tikus con Lautaro Martinez.

(3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.