Thuram: «Champions League speciale! Khéphren? Mi preoccupo»

Marcus Thuram ha parlato di Champions League, Inter e anche del fratello minore Khéphren. Il francese rivela il suo senso protettivo. I due si sono già scontrati in questa stagione, durante Inter-Juventus in campionato, gara finita clamorosamente 4-4.

SPECIALE – Marcus Thuram, intervistato dal Magazine della Champions League, si è espresso sulle notti di Champions League. Il centravanti dell’Inter, che domani dovrebbe giocare titolare, parla di notti speciali: «In Champions League, sembra che le luci brillino un po’ di più, il campo sia più bello e i tifosi siano più entusiasti. Segnare il martedì o il mercoledì sera è speciale».

Thuram e le notti speciali con l’Inter. Poi famiglia e fratello

PROTETTIVO – Ancora Thuram sul rapporto con il fratello Khéphren: «Papà ci ha avvisato che nella nostra carriera ci sarebbero stati dei confronti, eravamo pronti ad affrontarci. Per noi è un sogno che si è realizzato: giochiamo in Serie A in due grandi squadre, ma ci sembra di tornare al tempo in cui ci sfidavamo nel nostro giardino. Khéphren è il mio fratellino: per me è strano vederlo in campo, sono nervoso e spero sempre che per lui vada tutto bene. È normale per me preoccuparmi da fratello maggiore: lui sarà sempre il mio fratellino».