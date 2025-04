Thuram, brutto stop! Arnautovic ritorna a casa – TS

L’Inter si prepara alla delicata sfida contro il Bologna. Sarà proprio Marko Arnautovic, ex di turno, a cercare di non far rimpiangere l’assenza di Marcus Thuram.

ASSENZA PESANTE – Sulle colonne di Tuttosport si chiedono se la presenza di Marko Arnautovic possa soppesare all’assenza di Marcus Thuram. Inzaghi rischia di perdere l’attaccante francese anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì prossimo. L’obiettivo per il recupero di Marcus non può che essere il 30 di aprile, data in cui ci sarà il primo atto delle semifinali di Champions League, con l’Inter che farà visita al Barcellona. Se le cose dovessero andare per il meglio, probabile che Thuram possa tornare a disposizione forse già per la gara interna di campionato contro la Roma di sabato 26, per mettere qualche minuto nelle gambe. Con il Barcellona che incombe sullo sfondo, lo staff medico dell’Inter non accelera i tempi di recupero.

Arnautovic, specialista del gol quando entra da titolare

LAVORO – Contro il Bologna al Dall’Ara toccherà proprio al grande ex di turno, Marko Arnautovic, guidare l’attacco dell’Inter. E contro i felsinei, negli ultimi anni, non è stato sempre piacevole. Bologna-Inter del 2022 è il match che passerà alla storia come quello ‘della papera di Radu’, che costerà lo scudetto all’Inter consegnandolo nelle mani del Milan. In pochi ricordano però che fu proprio Arnautovic, oggi nerazzurro, a fare il gol dell’1-1. Arnautovic si presenta al Dall’Ara con i numeri dalla propria parte e allo stesso tempo dei precedenti che fanno ben sperare Inzaghi. Quando Inzaghi lo ha messo titolare ha segnato praticamente sempre. Con la Stella Rossa in Champions: gol. Con Monza, Udinese e Cagliari in campionato: gol. Ancora con Udinese e Lazio, così come in Coppa Italia.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati