Thuram, assenza pesante! Nel mirino il rientro contro il River Plate

LAVORO – Marcus Thuram è al lavoro per tornare a disposizione dell’Inter. L’attaccante francese, fermatosi nei giorni scorsi a causa di un risentimento muscolare durante gli allenamenti a Los Angeles, sta seguendo un percorso di recupero personalizzato. L o staff medico nerazzurro non vuole correre rischi, ma le sensazioni restano positive: l’obiettivo concreto è rivedere Thuram in campo nella sfida contro il River Plate, terzo appuntamento del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Una partita già cruciale per il cammino dell’Inter nel torneo.

Inter, nel mirino il River Plate! C’è una certezza

ATTENZIONE – Thuram, che nella scorsa stagione è stato uno dei pilastri offensivi della squadra, vuole esserci. La sua presenza, accanto a Lautaro Martinez è a rischio, ma rappresenterebbe un valore aggiunto per Christian Chivu, alla prima vera prova internazionale da allenatore dell’Inter. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà scendere in campo fin dal primo minuto o partire dalla panchina. La cosa certa è che non sarà a disposizione del tecnico romeno per la seconda partita del Mondiale per club.