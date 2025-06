Thuram ancora ai box: il 2025 non gli dà pace! E l’Inter ne soffre – CdS

Thuram nuovamente indisponibile. Il francese non potrà giocare contro l’Urawa Reds per un affaticamento muscolare. L’ennesimo guaio fisico di un 2025 molto complicato. L’attacco dell’Inter è spuntato.

CATENA DI INFORTUNI – Così diventa difficile, però. Con Mehdi Taremi rimasto in Iran, senza più Arnautovic e Correa, l’unico attaccante dell’Inter a non mollare è Lautaro Martinez. Più i fratelli Esposito, con Pio recuperato e arruolabile. Altro problema fisico per Marcus Thuram, l’ennesimo di questo 2025 difficilissimo per lui. L’attaccante francese deve fare i conti con un affaticamento muscolare, che lo terrà fuori per alcuni giorni. Ma se l’infortunio in sé non è grave, quella che allarma è la catena di infortuni avuti da Tikus in questo anno. Si va a sommare al primo acciacco muscolare che, a inizio anno, lo aveva costretto a dare forfait alla finale di Supercoppa con il Milan, alla distorsione alla caviglia che lo ha a lungo condizionato durante il mese di febbraio e non solo, e infine al risentimento agli adduttori che lo ha fatto restare fuori in una settimana decisiva (in negativo) per l’Inter con tre sconfitte di fila contro Bologna, Milan e Roma.

Thuram e un 2025 da dimenticare: l’Inter ne ha bisogno

RENDIMENTO – E questi continui infortuni non hanno fatto che peggiorare il rendimento di Thuram. Se nella prima parte della stagione, aveva entusiasmato segnando 13 gol, nella seconda ha fatto molto di meno (5 gol). Anche se ha contribuito tanto in Champions League, tra Feyenoord, Bayern Monaco e Barcellona. L’attacco dell’Inter è, comunque, spuntato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Se recuperarlo al meglio per il resto del Mondiale per club appare complicato, il vero Thuram deve tornare a tutti i costi per l’inizio del campionato. E le vacanze dovranno fare la differenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno