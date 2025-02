Thuram e l’allenamento a -3 da Juventus-Inter: un bis (non positivo)

Meno tre a Juventus-Inter e ad Appiano Gentile in mattinata gli occhi erano puntati su Marcus Thuram. Arrivano gli ultimi aggiornamenti.

ULTIME – Marcus Thuram, insieme a Marko Arnautovic, è l’uomo tenuto sotto osservazione dall’Inter. Il francese, uscito malconcio per un problema alla caviglia dopo mezz’ora di Inter-Fiorentina, ha dovuto lasciare il campo ad Arnautovic, che guarda caso è stato costretto ad uscire nella seconda parte della ripresa per qualche guaio muscolare agli adduttori. Ma in merito alla situazione di Thuram arrivano aggiornamenti poco confortanti. Anche oggi, come nella giornata di ieri, il francese si è allenato a parte facendo lavoro personalizzato e non con il gruppo. Questo significa, che a distanza di tre giorni la sua presenza per Juventus-Inter è ancora in dubbio.

Thuram e Juventus-Inter all’orizzonte: gli scenari!

MENO TRE – Il tempo per recuperarlo in realtà c’è anche perché quella di Thuram è stata solamente una botta. Dolorante, ma pur sempre una botta. Escluse lesioni o altri problemi più gravi. Ma se il dolore dovesse continuare, per forza di cose Simone Inzaghi dovrà prendere delle decisioni. Ad oggi, quindi, Taremi sembra essere favorito per scendere in campo dall’inizio con Lautaro Martinez. Ma se Thuram domani dovesse rientrare in gruppo, allora gli scenari cambierebbero nuovamente.