Thuram, allarme affaticamento! Le ultime dall’allenamento verso Inter-Urawa

La squadra di Chivu torna ad allenarsi, dopo il pareggio contro il Monterrey, in vista di Inter-Urawa di sabato. Arrivano però cattive notizie sulle condizioni fisiche di Thuram.

NUOVO ALLENAMENTO – L’Inter è tornata ad allenarsi sui campi dell’Università di Los Angeles dopo la sfida d’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey andata in scena la scorsa notte (orario italiano). Proprio dalla seduta di scarico di oggi, in vista della preparazione del secondo match del girone, contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, arrivano spiacevoli notizie per Cristian Chivu legate alle condizioni fisiche di Marcus Thuram.

Verso Inter-Urawa, ecco le condizioni di Thuram

LE ULTIME – Stando a quanto riporta il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, sul proprio profilo Twitter, Thuram ha riscontrato un leggero affaticamento ai flessori nel corso della seduta odierna di allenamento. Ciò comporta, ovviamente, che la presenza del francese è fortemente in dubbio per Inter-Urawa, in programma sabato alle ore 21.00 italiane. Il problema fisico di Thuram potrebbe essere emerso in seguito al suo impiego di ieri contro il Monterrey, quando è subentrato al 58′ del secondo tempo al posto del titolare Sebastiano Esposito. Si attendono adesso nuovi aggiornamenti circa le condizioni del giocatore, che potrebbe lasciare Chivu senza un’importante alternativa in attacco.