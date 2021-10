Theo Hernandez salta l’Inter: espulso in Roma-Milan, niente Derby di Milano!

Theo Hernandez protagonista in negativo di Roma-Milan. L’esterno mancino del Milan preclude la sua presenza nel Derby di Milano, dando un pensiero in meno all’Inter sulla fascia destra nerazzurra

ADDIO DERBY – Non una bella notizia per Stefano Pioli nel corso di Roma-Milan, che per il momento vede i rossoneri in vantaggio (0-2, ndr). L’espulsione di Theo Hernandez per doppio giallo al 66′ (il primo al 41′) può condizionare il finale di partita. Ma soprattutto condizionerà il Derby di Milano in programma tra una settimana, visto che l’esterno sinistro francese sarà assente per squalifica. Un’assenza pesantissima per il Milan, che perde uno dei suoi migliori calciatori. E la notizia in casa Inter non può che essere appresa con tutt’altro dispiacere… Da domani Pioli inizierà a ragionare sul sostituito di Theo Hernandez in Milan-Inter di domenica prossima.