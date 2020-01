Terza maglia Inter, svelato il design per la prossima stagione!

Svelati i dettagli sulla terza maglia dell’Inter, assieme agli altri club dei sponsorizzati Nike. Il kit nerazzurro è ispirato ad un piacevole ricordo del passato. Ecco i dettagli.

OLD FASHIONABLE – Un occhio alla lotta scudetto e uno al futuro per l’Inter. Sono state rese note, infatti, le terze divise dei club sponsorizzati Nike per la prossima stagione, tra cui ovviamente quello nerazzurro (QUI i dettagli). Il kit si ispira liberamente a quello targato Umbro della stagione 1997-98, coincidente con la prima stagione di Ronaldo ‘il Fenomeno’ in nerazzurro e con la vittoria dell’ultima Coppa Uefa (in finale, a Parigi, contro la Lazio). L’altra fonte di ispirazione è il modello di scarpe Air Max 97. Uno sguardo al passato, nello stile e nel design, per propiziare successi futuri.