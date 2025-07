Ter Stegen-Inter, Romano: «Ad oggi non c’è assolutamente nulla!»

Fabrizio Romano non ha dubbi sulla pista Ter Stegen-Inter, avviata dalla Spagna. Tra l’Inter e il portiere tedesco del Barcellona, a detta sua, non c’è assolutamente nulla. Ecco cos’ha raccontato l’esperto di calciomercato.

LA SITUAZIONE – In casa Inter, si parla di un interesse dei nerazzurri nei confronti di Marc-André Ter Stegen, portiere tedesco in uscita dal Barcellona (vedi articolo). L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube, però ha chiarito, negando totalmente qualsiasi tipo di interesse o approccio della Beneamata nei confronti del portiere. Ecco cos’ha raccontato: «Sommer può partire, è nella lista del Galatasaray. Quanto a Ter Stegen, fuori dal progetto del Barcellona, che ha preso Joan Garcia, ha rinnovato Szczesny e ha anche Inaki Pena, il tedesco è sul mercato, Ma ad oggi, quello che mi risulta, è che non ci sia assolutamente nulla tra l’Inter, il Barcellona, Ter Stegen, i suoi agenti. Non c’è una trattativa, una bozza, un approccio. Non mi risulta assolutamente niente. Dovesse cambiare la questione, ma ad oggi tra l’Inter e il tedesco non mi risulta niente. Da capire ovviamente cosa succederà con Sommer. Certamente la questione portieri verrà seguita, ma sul portiere tedesco e la società interista non mi risulta assolutamente niente».