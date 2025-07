Ter Stegen, il Barcellona ha fatto la sua scelta! L’addio resta un’opzione

Il Barcellona ha iniziato la ripresa degli allenamenti. Flick però ha parlato con André ter-Stegen spiegandogli come sia ormai ai margini del progetto dei blaugrana.

FUTURO – Nel suo primo giorno dopo il ritorno operativo al Barcellona, l’allenatore Hans-Dieter Flick ha subito voluto affrontare con chiarezza la questione legata ai portieri presenti in rosa. Con l’arrivo di Joan Garcia, infatti, il reparto si è fatto particolarmente affollato. A essere particolarmente interessato al reparto dei portieri del Barcellona è l’Inter di Chivu che ha messo nel mirino anche ter Stegen.

Barcellona, ter Stegen è finito indietro nelle gerarchie

ADDIO – Il nodo principale riguarda il futuro di Marc-André ter Stegen, da tempo accostato a una possibile partenza, anche se il tedesco ha sempre ribadito il desiderio di restare in Catalogna. Tuttavia, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Flick non ha fatto giri di parole nel confronto con il numero uno: il tecnico ha infatti sottolineato che, essendo lui il responsabile delle decisioni tecniche, è chiamato a compiere scelte anche difficili. E in questo caso la scelta è chiara: se Ter Stegen dovesse restare al Barcellona, nelle gerarchie iniziali partirebbe dietro ad altri due portieri, ovvero Joan Garcia e Wojciech Szczesny.