Telefonata Lautaro Martinez-Calhanoglu su invito di Chivu – TS

Si parla di una telefonata tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, dopo quanto successo nelle ore successive a Inter-Fluminese. Cristian Chivu prova a ricompattare lo spogliatoio.

TELEFONATA – Il caso Calhanoglu fatica a placare in casa Inter, ma si sta lavorando per ricucire quantomeno lo strappo. Poi il mercato farà il suo corso. Cristian Chivu, prima di partire da Charlotte dopo l’eliminazione del Mondiale per Club, ha riunito infatti la squadra per un confronto. E allo stesso tempo ha invitato Lautaro Martinez a contattare telefonicamente Calhanoglu per una sorta di chiarimento. Presunta telefonata, sottolinea Tuttosport, su invito anche della società. L’obiettivo è quello di calmare un po’ le acque in attesa degli eventi futuri. Quali saranno questi eventi?

Dopo Lautaro Martinez, anche l’Inter vorrà parlare con Calhanoglu

PRESTO I CONTATTI TRA CLUB E CALHA – Ovviamente, oltre a Lautaro Martinez, Calhanoglu dovrà sentire l’Inter. Il club vorrà capire una volta per tutte la decisione del numero 20 turco. Quindi rimanere ricucendo definitivamente lo strappo e rivedersi tra tre settimane ad Appiano Gentile per la preparazione pre-campionato, oppure lasciarsi definitivamente. Ma in quel caso servirà comunque un’offerta congrua da parte del Galatasaray, che finora ha avanzato solamente una proposta da 15 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini