Taremi l’uomo della Champions League: Inter-Lipsia aggiunge un numero!

L’impiego di Mehdi Taremi prende sempre più una direzione precisa. Inter-Lipsia fa acquistare all’iraniano un valore e un ruolo importante nel percorso Champions League della squadra di Simone Inzaghi.

LA CERTEZZA – È ormai partito il countdown per Inter-Lipsia, che tra solo un paio d’ore vedrà San Siro accendersi grazie al calore degli oltre 65 mila tifosi nerazzurri presenti. Bisogna attendere ancora un po’ per scoprire le formazioni ufficiali della gara, ma i rumors degli ultimi giorni e le indicazioni disseminate da Simone Inzaghi lasciano davvero pochi dubbi. Nell’undici nerazzurro previsto per Inter-Lipsia c’è quella che può ormai considerarsi la certezza della Champions League: Mehdi Taremi. Anche in occasione di questa sfida, infatti, l’attaccante iraniano è inserito fra i probabili nerazzurri che calcheranno il prato di San Siro sin dal primo minuto.

Inter-Lipsia regala ancora una titolarità a Taremi

NUMERI E SIGNIFICATO – Ad affiancare Lautaro Martinez in Inter-Lipsia, dunque, sarà Mehdi Taremi. Una scelta che non stupisce guardando ai precedenti in Champions League di Simone Inzaghi. In quattro gare nerazzurre disputate in Europa nel corso della stagione, infatti, l’iraniano è sempre stato presente nella formazione titolare. Con Inter-Lipsia il numero 99 aggiunge un altro numero, che acquista sempre più importanza e soprattutto significato. Se in campionato Taremi finora è stato praticamente centellinato da mister Inzaghi, con una sola titolarità, più di un paio di panchine e tanti ingressi negli ultimi spezzoni di gara. Con la quinta presenza su cinque partite di Champions League, dunque, l’iraniano sembra proprio essere diventato la sicurezza offensiva dell’allenatore nerazzurro.