Taremi, tutto ruota intorno a lui! Inter, attacco in evoluzione – CdS

L’Inter, prima di definire e affondare per gli attaccanti, vuole capire anche quale sarà il futuro di Mehdi Taremi, scrive il Corriere dello Sport. L’attaccante iraniano, sotto la gestione Inzaghi, era finito spesso ai margini del progetto nerazzurro.

FUTURO – Dopo gli addii di Arnautovic e Correa, l’Inter continua a lavorare per definire l’attacco del prossimo anno. Il nodo principale è rappresentato da Taremi: l’iraniano, arrivato a parametro zero, potrebbe essere ceduto se arrivasse un’offerta concreta, consentendo così di liberare spazio e finanziare nuovi innesti. In caso di partenza, i nerazzurri valutano i profili di Hojlund e Bonny come terza e quarta punta dietro Lautaro Martinez e Thuram. Bonny è al centro di una trattativa con il Parma, insieme al difensore Leoni, valutato tra i 20 e i 25 milioni.

PEDINE – Al Mondiale per club, Chivu analizzerà anche le situazioni di Valentin Carboni e Pio Esposito: il primo interessa al River Plate, mentre il secondo potrebbe essere usato come contropartita tecnica. Anche Sebastiano Esposito è in uscita, con possibili destinazioni in Serie A. La volontà dell’Inter è chiara: ringiovanire l’attacco e creare valore. La rosa potrebbe includere cinque attaccanti, mantenendo uno tra Carboni ed Esposito. Taremi, il cui contratto scade nel 2027, non ha convinto e potrebbe essere sacrificato per fare cassa.

Inter, non solo Taremi! Focus centrale anche sul centrocampo

TURCHIA – Intanto dalla Turchia arrivano indiscrezioni sul possibile interesse del Galatasaray per Calhanoglu: si parla di un’offerta da 30 milioni pagabili in tre anni e un ingaggio da 10 milioni a stagione. Una proposta al momento distante dalle richieste dell’Inter, che solo un anno fa valutava il regista turco almeno 70 milioni, rifiutando l’assalto del Bayern Monaco.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia