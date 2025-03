Taremi torna titolare e segna: gol da protagonista col suo Iran!

Mehdi Taremi parte titolare in Iran-Uzbekistan ripagando il suo CT: nel secondo tempo arriva un gol meraviglioso da parte dell’attaccante dell’Inter.

TORNA PROTAGONISTA – L’Iran scende in campo per la gara di Qualificazione ai Mondiali contro l’Uzbekistan: tra i protagonisti c’è anche l’interista Mehdi Taremi. L’attaccante, tenuto a riposo per la prima gara della sosta Nazionali, è stato rilanciato titolare dal CT Amir Ghalonei. Proprio ieri l’allenatore si è pronunciato sulle condizioni del nerazzurro, facendo presente di alcuni problemi. La fiducia datagli dal tecnico quest’oggi, però, sembra aver portato immediatamente i suoi frutti, visto che Taremi è andato in gol.

Taremi, che gol in Iran-Uzbekistan!

IN GOL – Mentre l’Iran era sotto di un gol, messo a segno dall’Uzbekistan al 16′. Taremi si è messo in mostra con una spettacolare realizzazione. L’attaccante dell’Inter, infatti, al 52′ del secondo tempo ha calciato un missile al volo col destro dal centro dell’area, sfondando la rete e riportando i suoi sul risultato di parità. Risultato, però, durato pochissimo perché gli avversari hanno raddoppiato solo un minuto dopo. In attesa di scoprire il risultato finale della gara di qualificazione ai Mondiali del 2026, l’Inter riceve un’ottima risposta dal suo Taremi. Soprattutto in vista dei tantissimi incontri in calendario, per i quali Simone Inzaghi avrà bisogno anche di lui.