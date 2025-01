Taremi: «Supercoppa? Gioia e delusione! Questo è il calcio»

Taremi ritorna sulla Supercoppa tra Inter e Milan persa lo scorso 6 gennaio, partita in cui l’iraniano ha trovato il gol del momentaneo 2-0.

PROTAGONISTA – Mehdi Taremi sta ottenendo maggior minutaggio in queste prime settimane di gennaio, complice anche quale fastidio fisico accusato dal titolare del ruolo Marcus Thuram. L’iraniano ha peraltro trovato il gol nella finale di Supercoppa italiana a Riad tra Inter e Milan. Una rete, alla fine inutile, visto il risultato finale. Ma la marcatura non è comunque passata inosservata, soprattutto per la sua bellezza: controllo sul lancio di Stefan de Vrij e poi assoluta freddezza a battere Maignan nell’uno contro uno. Lo stesso giocatore dell’Iran ha poi giocato da titolare anche la partita di domenica in campionato contro il Venezia. Nessun gol, ma comunque una buona partita insieme a Lautaro Martinez.

Taremi ritorna sulla Supercoppa tra Inter e Milan

SUPERCOPPA – A proposito della finale di Supercoppa italiana, Taremi è ritornato a parlare ai canali di Fbtv3. Questo il suo commento sul gol e sulla partita poi persa in rimonta dalla squadra di Simone Inzaghi: «La finale della Supercoppa italiana è stata una grande partita per me, ma sono rimasto deluso dal fischio finale. Avremmo potuto vincere la partita facilmente, ma dopo il nostro secondo gol abbiamo perso il controllo della partita. Comunque, questo è il calcio».