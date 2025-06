Taremi a secco con l’Inter ma non con l’Iran: gol nelle Qualificazioni Mondiali!

Mehdi Taremi è sempre a suo agio con la maglia dell’Iran, al contrario di quanto visto con indosso quella dell’Inter. Nella gara per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro la Corea del Nord arriva un altro gol dell’attaccante.

ANCORA IN GOL – Si dimostra ancora ampio il divario tra le prestazioni di Mehdi Taremi all’Inter e con la sua Nazionale. In campo dal primo minuto nella seconda gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026 tra Iran e Corea del Nord, l’attaccante trova un altro importante gol. La rete arriva al 77′ del secondo tempo, quando i suoi compagni sono già avanti per 1-0 grazie alla realizzazione di Mohebi di pochi minuti prima. Un lungo cheek del VAR convalida il gol di Taremi, siglato su assist del primo marcatore, e porta l’attaccante a un bottino non di poco conto. Il calciatore dell’Inter, infatti, segnando la sua quinta rete (a cui si aggiungono tre assist) nel terzo turno di qualificazione ai Mondiali, diventa il miglior marcatore di sempre dell’Iran.