Taremi segna e sbotta: «Calcio in Iran marginale, non siamo furfanti!»

Taremi ha segnato con la maglia dell’Iran, ma nel post partita ha sbottato. L’attaccante dell’Inter contro le istituzioni calcistiche iraniane.

SBOTTA – Mehdi Taremi, dopo aver vinto e segnato con la maglia dell’Iran contro il Kirghizistan, ha sbottato contro le istituzioni calcistiche iraniane. L’attaccante dell’Inter ha criticato le infrastrutture e i campi da gioco: «È stata una partita dura. Considerando le condizioni della partita e lo stato del campo, siamo felici di aver vinto. Non vogliamo paragonarci a nessuno, ma ho una domanda! Quali strutture fornite ai giocatori nei club iraniani? Avete buoni campi? Cosa date ai giocatori affinché questi migliorino? Il calcio iraniano è solo marginale! Non siamo dei furfanti! L’Iran è andato alla Coppa del Mondo quattro volte di fila, in tutta la storia dell’Iran e nei 200 anni prima di allora, non era mai successo niente del genere. Non potete chiamarci furfanti. Non siamo dei furfanti. So che la situazione economica in Iran è complicata per la nostra gente e anche noi abbiamo delle lamentele, ma non siamo noi la causa di questa situazione». Le sue riprese dal collega Hatam Shiralizadeh su X.