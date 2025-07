ESCLUSIVA IN – Taremi, primo passo concreto tra Fulham e Inter!

Di questa mattina la notizia lanciata dalla nostra redazione sul forte interesse del Fulham per Mehdi Taremi. Giungono ora nuovissimi aggiornamenti sulla pista di mercato.

LA NOTIZIA – Dopo aver salutato Joaquin Correa e Marko Arnautovic, l’Inter sembra vicina a dire addio anche a un altro attaccante che ha fatto parte della rosa di Simone Inzaghi nell’ultima stagione. Si tratta di Mehdi Taremi, arrivato a Milano la scorsa estate, generando grande entusiasmo nella tifoseria nerazzurra. Le aspettative, però, non sono state pienamente soddisfatte, tanto da non esserci i presupposti per una riconferma all’interno del nuovo progetto di Cristian Chivu. La dirigenza interista, quindi, sta lavorando per piazzare il colpo in uscita, monitorando i vari club interessati. Tra questi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione poche ore fa, c’è il Fulham di Marco Silva.

Taremi verso l’addio all’Inter: il Fulham fa sul serio!

AGGIORNAMENTI – Giungono adesso nuove indiscrezioni sull’interesse di mercato del club di Premier League. Quella di Taremi per il Fulham, infatti, non è una semplice idea astratta. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione – Inter-News.it -, infatti, c’è già stato un passo concreto da parte della società londinese. La dirigenza dell’Inter e quella del Fulham, infatti, hanno già intrapreso i primi contatti per discutere del futuro di Taremi. Si attendono, dunque, nuovi aggiornamenti, in attesa di rivedere il calciatore iraniano nuovamente a Milano nei prossimi giorni.