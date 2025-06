Taremi ai tifosi dell’Inter: «Vi meritavate la coppa, fa male! Ma torneremo più forti»

Taremi scrive un messaggio dedicato ai tifosi dell’Inter, per scusarsi dopo l’amara finale di Champions League col Psg. L’attaccante iraniano vuole rimanere in nerazzurro. Le sue parole.

IL MESSAGGIO DOPO LA DISFATTA DI MONACO – Mehdi Taremi ha voluto far passare qualche giorno prima di scrivere qualche parolina dopo la clamorosa umiliazione subita dall’Inter in finale di Champions League lo scorso 31 maggio contro il Psg. L’attaccante iraniano, argomento questa mattinata su Inter-News.it insieme al collega iraniano Hatam Shiralizadeh di Tasnim News, ha scritto un messaggio su Instagram: «Trovare le parole giuste non è facile. Fa male, perché sappiamo quanto avete creduto in noi. Volevamo regalarvi quella coppa, quel momento, quella gioia. Ve lo meritavate. Fa male non esserci riusciti, ma vi siamo profondamente grati per l’amore e il sostegno che non ci avete mai fatto mancare. Non lo diamo per scontato. Continueremo a lavorare, a crescere, e la prossima stagione torneremo più forti, con il vostro supporto nel cuore. Tutto per voi, i nostri incredibili tifosi. Forza Inter». Taremi ha dato anche qualche indizio sul suo futuro, parlando appunto al plurale per la prossima stagione, scrivendo “continueremo, torneremo“. C’è una certezza ad oggi: l’iraniano farà il Mondiale per Club negli Stati Uniti.