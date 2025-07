Taremi può lasciare l’Iran: pianificato ritorno Italia. E sul suo futuro…

Dopo essere rimasto bloccato in Iran a causa del conflitto, Mehdi Taremi è pronto a tornare in Italia. E, intanto, l’Inter pensa al suo futuro.

LE ULTIME SETTIMANE – Le ultime settimane di Mehdi Taremi sono state particolarmente difficili, e hanno preoccupato l’Inter e i suoi tifosi. Il giocatore, che si era recato in Iran per disputare le gare di Qualificazione ai Mondiali con la propria Nazionale all’inizio di giugno, è rimasto bloccato a Teheran a causa del conflitto in corso nel suo paese con Israele. L’attaccante nerazzurro, così, non ha potuto raggiungere i suoi compagni di squadra in America, restando fuori dal Mondiale per Club.

Taremi in Iran, pronto a tornare in Italia. Ma il suo futuro è ancora nell’Inter?

IL PROGRAMMA – Fortunatamente adesso sembra che la situazione di Taremi possa sbloccarsi. Stando a quanto riporta il giornalista sportivo iraniano di tasnimnews.com – Hatam Shiralizadeh -, infatti, l’attaccante nerazzurro a breve potrà ritornare dall’Inter. Grazie alla ripresa dei voli internazionali in Iran, il viaggio di rientro in Italia è previsto per la prossima settimana. Taremi, così, potrà unirsi ai suoi compagni nerazzurri per il raduno e il ritiro di pre campionato, programmato alla fine di luglio. Intanto, però, c’è sempre la finestra estiva di mercato in corso che potrebbe cambiare il futuro del calciatore. L’Inter, infatti, è sempre aperta a qualsiasi offerta legata alla cessione di Taremi.