Taremi lascia finalmente Teheran! Contatto con l’Inter: la situazione

Taremi ha finalmente la città di Teheran per motivi di sicurezza e si è trasferito nella sua città natale di Bushehr, con la sua famiglia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante iraniano è in continuo contatto con l’Inter.

AGGIORNAMENTO – Mehdi Taremi si sentiva in pericolo nella capitale iraniana e sperava che a breve potessero riaprirsi gli spazi aerei per raggiungere l’Italia, per poi provare a partire alla volta degli Stati Uniti. La situazione geopolitica nella regione resta critica e i tempi per un eventuale viaggio sembrano ancora lunghi e incerti. In attesa di sviluppi, il centravanti ex Porto ha preferito mettersi al sicuro, tornando dalla propria famiglia, ma non ha mai smesso di tenere vivo il rapporto con l’Inter. Taremi si sta allenando regolarmente da solo per mantenere la forma fisica e, nel caso si presentasse un’improbabile finestra logistica, farsi trovare pronto.

Prudenza Inter su Taremi: la situazione ad oggi

CONTINUO CONTATTO – Taremi resta in costante contatto con il team manager dell’Inter, Matteo Tagliacarne, cui fornisce aggiornamenti quotidiani sul suo stato fisico e sulle condizioni personali. Taremi scrive spesso nella chat del gruppo squadra, interagisce con i compagni e non ha fatto mancare il proprio sostegno morale alla squadra impegnata nel torneo mondiale. Nei giorni scorsi ha anche parlato direttamente con il tecnico Cristian Chivu, complimentandosi per il suo lavoro e augurandogli il meglio per il proseguimento dell’avventura iridata.