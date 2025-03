Taremi inguaia l’Inter! E in Europa la coperta di colpo si accorcia

L’infortunio di Mehdi Taremi inguaia l’Inter, che ad oggi, almeno per quanto riguarda gli impegni europei in Champions League, ha solamente due attaccanti a disposizione.

EMERGENZA IN ATTACCO – All’improvviso la coperta divenne corta. L’infortunio di Taremi inguaia l’Inter e Simone Inzaghi. Infatti, al momento, a pochi giorni dalla sfida contro il Bayern Monaco, la Beneamata ha solamente due attaccanti a disposizione: ossia Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Con Lautaro Martinez infortunato e Joaquin Correa fuori dalla lista UEFA, lo stop di Taremi ha accorciato di colpo la coperta offensiva dell’Inter. Ecco perché il recupero del capitano diventa ancora più imprescindibile. Taremi, infatti, ne avrà almeno per una ventina di giorni (queste le partite che dovrebbe saltare) e contro il Bayern Monaco in Champions League, nella sfida di andata dell’Allianz Arena del prossimo 8 aprile, non ci sarà. Se in campionato e in Coppa Italia, Inzaghi può comunque metterci una pezza avendo a disposizione tre attaccanti (dando quindi tempo a Lautaro di recuperare al 100%), in Europa è vera emergenza.

Taremi obbliga Inzaghi ad aver ancor più cautela su Lautaro Martinez

CAUTELA LAUTARO – Al netto delle assenze pesanti del Bayern Monaco, che contro l’Inter si troverà probabilmente con soli due difensori centrali su cinque a disposizione (Dier e Kim), Simone Inzaghi dovrà ovviare a questa improvvisa emergenza in attacco. L’infortunio di Taremi obbliga l’allenatore nerazzurro a predicare ancor più cautela nei confronti di Lautaro Martinez. Con molta probabilità il Toro, non solo salterà la partita di mercoledì in Coppa Italia contro il Milan, ma anche quella di campionato contro il Parma all’Ennio Tardini. L’obiettivo diventa adesso evitare qualsiasi rischio: il Toro servirà al 100% a Monaco di Baviera.