Taremi guida l’Inter svizzera: ecco il partner anti Young Boys – CdS

Ritorna in campo dal primo minuto Taremi, l’uomo della Champions League. Per la terza volta consecutiva, l’Inter lo schiererà dal primo minuto. Svelato pure il suo partner a Berna contro lo Young Boys.

GARANZIA – D’altronde l’Inter lo ha preso pure per questo: per fare la differenza nelle notti europee. Sì, perché Mehdi Taremi ha uno score decisamente invidiabile in Champions League con undici reti in ventotto presenze. Simone Inzaghi sa di avere una garanzia in avanti come alternativa offensiva. La partita contro la Stella Rossa, contraddistinta da un gol e due assist, è stato l’esempio più lampante. Stasera, l’iraniano guiderà l’Inter svizzera contro uno Young Boys, sicuramente non irresistibile, visto il deludentissimo cammino europeo con due sconfitte già rimediate contro Aston Villa e Barcellona e un decimo posto in un campionato che conta appena dodici squadre. Ma, il monito di Simone Inzaghi, ieri in conferenza stampa, è stato chiaro: “Guai a sottovalutare gli svizzeri“.

Taremi guida l’Inter anti Young Boys: con lui anche Arnautovic

PARTNER – L’Inter giocherà in Svizzera con un attacco super fisico con Taremi affiancato da Marko Arnautovic. Proprio come contro la Stella Rossa, i due partiranno dall’inizio. Tre settimane fa contro i serbi, giocarono una grande partita segnando entrambi e facendosi anche assist a vicenda. Ora l’esame svizzero contro lo Young Boys di Joel Magnin, anche lui apparso ieri in conferenza stampa. Sia Lautaro Martinez che Thuram potranno scontare un turno di riposo, anche se saranno pronti ad entrare in corso d’opera.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia