Taremi per un doppio esordio da mille e una notte: Inter, è abituato!

Stasera esordio di Taremi dal primo minuto e a San Siro per Inter-Lecce. L’iraniano è una garanzia in queste occasioni.

SCALPITA – Per una prima assoluta da mille e una notte. È questo che sogna Mehdi Taremi, che questa sera giocherà per la prima volta da titolare a San Siro davanti a oltre settanta mila spettatori. In assenza di Lautaro Martinez, Inzaghi opterà proprio sull’attaccante iraniano per affiancare Marcus Thuram in Inter-Lecce. Dalla Thu-La alla Thu-Ta. Nonostante l’esperienza da vendere, un briciolo di emozione questa sera trasparirà sul volto del nazionale dell’Iran. D’altronde giocare ed esordire a San Siro, la Scala del Calcio, non è cosa di tutti i giorni. Qualche tremolio iniziale e poi tutto passerà. Contro il Lecce, l’Inter è chiamata al riscatto, per dimenticare il pareggio amaro e beffardo sul campo del Genoa. Taremi è pronto e non vede l’ora di mettersi in mostra davanti ai suoi nuovi tifosi.

Taremi e le prime volte: l’Inter ha una garanzia

ABITUATO – Taremi, terzo marcatore all-time dell’Iran (48 gare in gare ufficiali) dietro solo ad Ali Daei e Sardar Azmoun, è abituato a fare bene durante le sue “prime volte”. All’esordio in Portogallo con la maglia del Rio Ave, si presentò segnando una tripletta alla sua prima partita in casa, dopo aver giocato 12′ al debutto ufficiale in trasferta. Con quella del Porto, invece, pronti-via e subito un assist per il 3-1 finale dei Dragoes contro il Braga sempre in campionato. Bene anche con l’Iran dove ci mise solamente due partite per segnare le sue prime reti in gare ufficiali: una doppietta contro il Guam nel settembre del 2015 in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. Insomma, Taremi è uno che si adatta subito ai nuovi contesti e anche all’Inter non è stato da meno con cinque reti in tre partite di precampionato. Marcature che potevano di certo aumentare se non fosse stato bloccato da un problema muscolare. Stasera contro il Lecce, non vorrà smentirsi.