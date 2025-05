Taremi diventa l’uomo più importante dell’Inter col Barcellona

Nella madre di tutte le partite, nella partita più importante della stagione, Mehdi Taremi è chiamato a diventare l’uomo più importante dell’Inter. Martedì col Barcellona può cambiare clamorosamente la sua annata.

DESTINO – No, non è uno articolo fake. Taremi contro il Barcellona può diventare veramente l’uomo più importante dell’Inter. Più anche dei vari Denzel Dumfries, Marcus Thuram e Nicolò Barella. Il motivo è da ricondurre intorno al minuto 40′ di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Lautaro Martinez si fa male ed esce: al suo posto l’iraniano. Gli esami escludono una lesione, ma danno un altro responso: elongazione muscolare. In pratica, la presenza del capitano e attaccante al ritorno è appesa ad un filo. E comunque vada (se dalla panchina o miracolosamente dal 1′), metà del peso dell’attacco nerazzurro passa nelle mani di Taremi. L’ex Porto, dopo una stagione condita da prestazioni deludenti e da appena tre gol, potrebbe trasformarsi nell’uomo della Provvidenza. Nella madre di tutte le partite, Mehdi può clamorosamente dare una svolta alla sua stagione e alla sua carriera con l’Inter.

Taremi e Inter-Barcellona: una serata che difficilmente potrà ripetere

ORA O MAI PIÙ – Taremi, difatti, giocherà senza alcun dubbio Inter-Barcellona. Lo potrà fare sia dall’inizio, se Simone Inzaghi decidesse di risparmiare almeno inizialmente Lautaro, che a partita in corso. Nel caso in cui il capitano dovesse stringere i denti (lo farà a prescindere) e giocare sin dall’inizio, ovviamente non potrà mai avere una grossa autonomia. Massimo un’ora ed è già tanto. Ecco allora che Inzaghi dovrà giocarsi la carta dell’iraniano ex Porto. Insomma, Taremi può diventare l’ago della bilancia della partita dell’Inter martedì contro i ragazzi terribili di Hansi Flick. D’altronde, il minutaggio datogli dal mister nerazzurro, ieri sera contro il Verona, è stato abbastanza indicativo (appena 13′). Per Taremi ora o mai più. Martedì sarà una di quelle serate che difficilmente potranno ricapitare nella vita di un calciatore (soprattutto se ha già 32 anni suonati).