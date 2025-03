Taremi si apre: «Convivo da mesi con un infortunio. Voglio restare in Europa!»

Mehdi Taremi ha raccontato, al termine del match vinto dal suo Iran contro gli Emirati Arabi Uniti per 2-0, si è confidato su un problema fisico che gli sta impedendo di rendere al meglio con l’Inter.

LA CONFESSIONE – Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, si è pronunciato in zona mista nel post-partita della sfida vinta dall’Iran contro gli Emirati Arabi Uniti. Il calciatore nerazzurro, che non è entrato a causa di un fastidio fisico, ha parlato in maniera molto trasparente delle sue condizioni, spiegando il suo obiettivo futuro: «In questo momento devo curare il mio infortunio per poter aiutare l’Inter. Fortunatamente lo staff tecnico nerazzurro mi sostiene, sono molto contento di questo. La mia unica preoccupazione è restare nel calcio europeo. Non penso a un ritorno in Asia».

Taremi, futuro prossimo non necessariamente all’Inter

LO SCENARIO – Le parole pronunciate da Taremi al termine della sfida vinta dalla sua Nazionale contro gli EAU alle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 devono essere analizzate con attenzione. Lungi dal confermare con certezza la sua permanenza in nerazzurro anche nelle prossime stagioni, il calciatore iraniano ha parlato di una generica “volontà di restare in Europa”, alla quale si associa la mancata intenzione di tornare in Asia. Ciò significa che Taremi potrebbe essere aperto a una cessione dopo soltanto un anno dall’approdo all’Inter. Tale eventualità aprirebbe scenari non contemplati fino a poco tempo fa, con i nerazzurri che potrebbero dover cambiare tre dei propri cinque attaccanti presenti ora in rosa.