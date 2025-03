Taremi, chi sei? Il rendimento con l’Iran porta a galla il problema nell’Inter!

Mehdi Taremi, con la doppietta che trascina l’Iran al Mondiale del 2026, dimostra di sapere il fatto suo. A cos’è dovuto, allora, il rendimento semi-latente nell’Inter?

ANTITESI – Una vera e propria antitesi, più che una dicotomia, quella che caratterizza il rendimento di Mehdi Taremi tra le sfide con indossa la maglia dell’Inter e quelle disputate con la sua Nazionale iraniana. L’attaccante, arrivato la scorsa estate a Milano dal Porto, non ha mai davvero ingranato al servizio di Simone Inzaghi. L’unica attenuante è da individuare nello scarso minutaggio ricevuto e nella limitata possibilità di esprimersi sul campo, solitamente avuta sempre nei minuti finali di gara.

CHANCE (NON) SFRUTTATE – Ma se Simone Inzaghi fa fatica a privarsi della coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram è anche perché le alternative offensive offerte dalla panchina raramente hanno dato segnali completamente rassicuranti. Lo stesso Taremi, infatti, poche volte ha sfruttato le chance fornitegli dal suo allenatore nerazzurro, al contrario di quanto fatto, invece, al servizio dell’Iran. Ci si chiede, a questo punto, quale sia il problema dell’attaccante, soprattutto dopo l’ultima gara disputata con la propria Nazionale.

Taremi e l’antitesi Inter-Iran: dov’è il problema?

LA DOMANDA – Dopo circa otto mesi in nerazzurro e 1.478 minuti giocati in tutto, Taremi è riuscito a collezionare tre gol e sei assist con la maglia dell’Inter. Ma, più che la scarsa attività produttiva in termini di numeri, ciò che in questi mesi è balzato all’occhio è stata la poca determinazione dell’attaccante. Sempre troppo impaurito in area di rigore, privo dell’ultimo e fondamentale guizzo sotto porta, l’iraniano – pur rendendosi spesso utile alla manovra offensiva nerazzurra – negli ultimi mesi ha instillato qualche dubbio di troppo. Possiede la stoffa dell’attaccante da Inter?

LA RISPOSTA – Ebbene, la prestazione di ieri contro l’Uzbekistan fornisce qualche interessante segnale di risposta al quesito. Probabilmente sì, Taremi può essere l’attaccante giusto per l’Inter. Forse quello che serve al numero novantanove è sentirsi a proprio agio nel club nerazzurro, proprio come dimostra di essere nell’Iran. La doppietta, con indosso la maglia da titolare, che porta il suo Iran direttamente ai Mondiali del 2026, infatti, non può essere un caso. Il problema potrebbe essere la fiducia, che a volte anche gli stessi tifosi interisti faticano a dargli. A partire da domani, quando tornerà ad Appiano Gentile a disposizione di mister Inzaghi, si apriranno nuove possibilità per Taremi. Il fittissimo calendario del mese di aprile, infatti, non può che fornirgli nuove chance: questa volta assolutamente da non sprecare.