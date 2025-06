Taremi bloccato in Iran, Inter in ansia: la situazione attuale

Mehdi Taremi è attualmente bloccato in Iran, il cui spazio aereo è chiuso a causa del conflitto con Israele, e non può quindi partire con la squadra per il Mondiale per Club. La situazione.

IL PUNTO – Sono momenti di tensione e preoccupazione quelli che sta vivendo Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter. Il calciatore nerazzurro, che si trova in Iran a causa degli impegni con la sua Nazionale, è al momento impossibilitato a partire per gli USA – dove dovrà disputare il Mondiale per Club con l’Inter – a causa della chiusura dello spazio aereo per il conflitto in corso tra la sua nazione e Israele. In ragione di tale situazione, che getta l’intero mondo nerazzurro in uno stato di forte ansia, l’Inter si trova dunque con i soli Valentin Carboni e Sebastiano Esposito a disposizione alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La speranza è di riavere al più presto l’iraniano, a prescindere dalla competizione, perché ciò significherebbe avere la certezza del suo trovarsi in uno stato di maggiore sicurezza.

Taremi e la situazione in Iran: l’Inter segue con apprensione

LO SCENARIO – Per il momento, i risvolti futuri di tale realtà non possono essere delineati con sicurezza: nessuno – ovviamente neanche l’Inter – può purtroppo prevedere l’evoluzione che potrebbe assumere il conflitto tra le due potenze mediorientali. Con Taremi che, come i suoi connazionali residenti in Iran, non può far altro che aspettare e sperare che prevalga il dialogo.