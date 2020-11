Tare: “Coronavirus? Nostri casi simili a quello Hakimi. Senza uniformitÃ …”

Tare: “Coronavirus? Nostri casi simili a quello Hakimi. Senza uniformità…”

Igli Tare, Direttore Sportivo della Lazio, ha parlato a “Sky Sport” nel prepartita della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo. Il dirigente biancoceleste è tornato a parlare dell’indisponibilità di Immobile, Leiva e Strakosha a causa dei requisiti richiesti dall’UEFA sui risultati dei tamponi al Coronavirus, citando anche il caso Hakimi.

SENZA UNIFORMITÀ – Giocatori a disposizione in campionato, ma non in Champions League. Questione di protocolli, differenti tra UEFA e Serie A. È il caso di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, che non potranno giocare questa sera contro lo Zenit San Pietroburgo. Igli Tare, Direttore Sportivo dei biancocelesti, ne ha parlato, collegandosi anche al caso Hakimi per la sfida tra Inter e Borussia Mönchengladbach: «Le assenze di Immobile, Leiva e Strakosha per i risultati ai tamponi? Penso al caso Hakimi che è stato un caso simile ai nostri. Risultare due giorni prima positivo e due giorni dopo negativo, allora c’è qualcosa che non quadra. Non spetta a noi però discuterne, noi siamo a disposizione per parlarne. Serve uniformità tra le richieste dei campionati e della UEFA. Altrimenti saremo qui ogni settimana a discutere di queste situazioni».