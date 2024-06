Tarantino: «Inter, obiettivo seconda squadra. Frattesi un esempio»

Massimo Tarantino è l’attuale Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter. Dal palco del Festival della Serie A a Parma, ha parlato dell’attuale situazione dei giovani nerazzurri e del progetto seconda squadra. Di seguito il suo intervento, registrato dalla nostra inviata Elisa Luceri.

SETTORE GIOVANILE – Massimo Tarantino apre il suo intervento con l’importanza di investire nei Settori Giovanili, comprese le strategie dell’Inter: «Sono convinto che negli ultimi dieci anni è iniziata un’inversione di tendenza. I club rinomati e con più potenzialità hanno iniziato a investire sul settore giovanile. È un lavoro a medio-lungo termine, ma i risultati ci stanno ripagando. Possiamo fare anche molto, molto meglio secondo me. Ci muoviamo, ma non velocissimi come sistema. Dobbiamo ancora lavorare tanto, però la curva è sicuramente in crescita e i risultati cominciano ad arrivare. Questo è un buon punto di partenza».

PERCORSO – Tarantino spiega poi le difficoltà per l’Inter e le altre squadre di gestire i propri giovani: «In questo momento il livello della Prima Squadra è talmente alto che è difficile per ogni giovane inserirsi. Ma abbiamo buoni giocatori, sicuramente, con potenzialità per fare una buona carriera e poter fare i professionisti anche a buon livello. Se ci aspettiamo che un giovane possa essere il giocatore completo che sposta gli equilibri è più difficile. A volte dobbiamo per forza far fare un passaggio esterno a questi ragazzi, cercando di non sbagliare il percorso. Non bisogna colmare solo il gap tra il giovane e i titolari, ma si sbaglia magari il percorso e si buttano via uno o due anni. Bisogna stare attenti quando si muovono i ragazzi, proprio per evitare questo errore».

Inter, Tarantino spiega l’esempio Frattesi e le strategie del club

ESEMPIO NERAZZURRO – Ai tempi del settore giovanile della Roma, Massimo Tarantino aveva gestito Davide Frattesi proprio nel vivaio giallorosso. Un esempio di quanto affermato sulla gestione dei giovani. Ecco le sue parole a riguardo: «Frattesi è un altro esempio: dalla Roma è andato al Sassuolo e oggi ce l’hai all’Inter. Lui nasce, cresce e fa tutto il percorso nel settore giovanile della Roma. È una questione di sensibilità sportiva e di chi deve in quel momento fare una scelta. Un anno prima, due anni prima lo stesso accadde con Lorenzo Pellegrini. Andato al Sassuolo si riuscì poi a ricomprarlo dopo due anni da titolare».

STRATEGIE DI RECLUTAMENTO – Massimo Tarantino ha poi chiuso il suo intervento con le strategie di reclutamento dei giocatori del futuro per l’Inter: «Io eredito un settore giovanile in grandissima salute. Le squadre che abbiamo nelle fasi finali sono squadre costruite nel tempo. In alcuni giocatori ho visto strutture fisiche importante, ma ho visto altri giocatori anche con caratteristiche tecniche importanti. Noi ora dobbiamo sforzarci a lavorare sulle caratteristiche tecniche. Ho chiesto di prendere gli under 9 più bravi tecnicamente che possiamo, dovendo competere con altre squadre».