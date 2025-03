Tanti i punti persi in rimonta: Inter, una cosa da sistemare – TS

L’Inter si prepara a due mesi di fuoco. Allo stesso tempo però, bisogna stare attenti agli ultimi quindici minuti di partita. Lì, come sottolineato da Tuttosport, l’Inter ha perso tantissimi punti.

CORSA SCUDETTO – C’è un dato, superiore a tutti, che pesa nel cammino di questa Inter. Come scrive Tuttosport in piena pagina, all’Inter pesano i 10 gol – su 25 totali – presi nell’ultimo quarto d’ora. Alcuni sono risultati essere ininfluenti mentre altri sono costati ai nerazzurri ben 7 punti che oggi permetterebbero di gestire con più facilità le tre competizioni. In caso di passaggio ai quarti di Champions League, l’Inter andrebbe a giocare 13 partite contro le 7 che giocheranno Napoli, Atalanta e Juventus.

Inter, tanti i punti persi nel finale! Questa cosa può pesare

NUMERI – L’Inter ha buttato due punti col Genoa alla prima giornata (2-2 di Messias su rigore al minuto 95), un punto nel derby (1-2 di Gabbia all’89’), due con la Juventus (4-4 di Yildiz all’82’) ed – è storia recente – altri due l’altra sera a Napoli (l’1-1 di Billing è arrivato all’87’). Nel conto non va considerata la rete presa a Monza (da Dany Mota al minuto 81’) con Dumfries che riuscì miracolosamente a recuperare almeno il pari. Nella conta, Tuttosport ricorda anche la Supercoppa Italiana che è stata persa subendo aggancio e sorpasso nel finale dal Milan. Tanti punti che sommati potevano far comodo a Inzaghi che nel mese di aprile potrebbe giocare ogni tre giorni per un mese intero.

