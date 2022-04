Svolta Dybala, per la Joya l’Inter è la priorità: una certezza per Marotta

Svolta nell’affaire Dybala. Il giocatore argentino ha messo l’Inter come priorità tant’è che ha deciso di sospendere la decisione sul suo futuro perché aspetta una mossa da Marotta

SVOLTA − Si surriscalda l’asse Dybala-Inter. Non si tratta più di una suggestione bensì di una vera e propria certezza. Come riporta Alfredo Pedullà, su Sportitalia, la Joya ha messo l’Inter come priorità per il suo futuro. Il giocatore ha infatti tre proposte che al momento ha messo tutte in stand-by. Dybala è molto intrigato dell’opzione e Beppe Marotta sta lavorando sotto traccia per capire i margini di manovra. Il possibile arrivo di Dybala, inoltre, non è legato necessariamente alla cessione di Lautaro Martinez.