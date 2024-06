Svizzera-Germania, Sommer confermato. Le formazioni ufficiali

La Svizzera ha bisogno di un pareggio contro la Germania per avere la sicurezza della qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. Le formazioni ufficiali della gara.

GARA CLOU – Svizzera-Germania sarà la partita clou del gruppo A degli Europei. Le due squadre più forti si affrontano all’ultima giornata, una è già qualificata ed è quella di Julian Nagelsmann. La nazionale elvetica ha bisogno almeno di un pari per avere la certezza di giocare gli ottavi di finale e salire a 5 punti al secondo posto. Yann Sommer è la grande conferma in porta, ma ci sono diversi cambi negli undici che partiranno dal primo minuto. Dan Ndoye scende tra le sotto-punte, davanti prenderà il suo posto Breel Embolo a differenza dello scorso match. La Germania invece riparte dalla stesse scelte delle precedenti due partite. I diffidati non gli interessano, né tantomeno la stanchezza dei suoi giocatori. Nagelsmann ha individuato dei titolari e non se ne vuole affatto privare, nemmeno oggi in una partita in cui si gioca veramente poco. Di seguito le formazioni ufficiali.

Svizzera-Germania, le formazioni ufficiali

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Rieder; Embolo.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz.