Svizzera, che beffa! La Germania pareggia e arriva prima al 93′

Finisce 1-1 Svizzera-Germania. Gli elvetici guidano la partita, ma si fanno recuperare nei minuti conclusivi da Fullkrug.

PRIMATO NEL FINALE – A Francoforte si sfidano Svizzera e Germania. I padroni di casa, dopo aver vinto entrambe le partite, giocano solamente per chiudere primi nel girone. Basta anche un pareggio. Sommer e compagni invece arrivano con 4 punti in cascina e provano il colpo grosso per chiudere col primato. Pronti-via e dopo 16′ Andrich segna, con evidente papera di Sommer. Ma l’arbitro, l’italiano Orsato, annulla dopo revisione al Var per fallo di Musiala durante l’azione su un difensore svizzero. Gli elvetici ci credono e al 29′ gelano la Germania segnando con Ndoye. Il giocatore del Bologna, obiettivo dell’Inter, segna il suo primo gol con la Nazionale. Nella ripresa, la Germania si riversa in avanti sfiorando il pari con Musiala al 50′, ma bravo Sommer a dire di no. All’83, Vargas trova il raddoppio, ma il Var annulla per fuorigioco. Al 92′ Fullkrug, appena entrato, trova l’1-1. Germania che chiude a 7 punti e col primo posto. Svizzera seconda.