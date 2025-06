Suwarso: «Fabregas, pura fantasia il suo addio! Già comunicato»

Il presidente Suwarso, numero uno del Como, ha chiuso le porte a un eventuale arrivo di Fabregas all’Inter.

RIFIUTO – Cesc Fabregas non sarà l’allenatore dell’Inter. Questo quanto spiegato dallo stesso presidente del Como, Mirwan Suwarso come riportato da Fabrizio Romano: «Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che hanno rispetto reciproco. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter».