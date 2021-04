Superlega, UEFA offre soldi alle inglesi per abbandonare! E all’Inter?

Retroscena sulla decisione del Manchester City (e delle altre inglesi a ruota) di dire ufficialmente addio al progetto Superlega. Secondo Mundo Deportivo, l’UEFA Avrebbe giocato un ruolo fondamentale. Ecco perché

AIUTINO – L’UEFA avrebbe offerto dei soldi ai club inglesi coinvolti nel progetto Superlega – Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool – per uscirne fuori.

RETROSCENA – Poco fa, il City ha diffuso un comunicato per annunciare il suo addio al progetto (QUI i dettagli). Secondo il Mundo Deportivo, i club inglesi avrebbero ricevuto una pressione incredibile da parte di media, calciatori, tifosi e allenatori. Ma non sarebbe l’unico motivo: sarebbe stato fondamentale anche il ruolo dell’UEFA, che avrebbe offerto una notevole somma di denaro alle sei big inglesi. Questa offerto, però, non sarebbe stata recapitati ai club spagnoli o italiani, come l’Inter ad esempio.

FINO IN FONDO – Tuttavia, sempre secondo Mundo Deportivo, i club spagnoli vedono il passo indietro delle inglesi come uno step non decisivo e sono decise ad andare fino in fondo. Barcellona e Real Madrid sanno che, per sopravvivere economicamente, i soldi della Superlega sarebbero vitali.

Fonte: Pablo Plana – Mundo Deportivo