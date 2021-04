Superlega, ribaltone dall’Inghilterra: Inter, Juventus e Milan in silenzio

Aggiornamenti sul progetto Superlega, che rischia di naufragare dopo neanche 48 ore. Diversi club, soprattutto inglesi, stanno cominciando a tirarsi indietro (vedi articolo). Mentre Juventus, Milan e Inter continuano a non esporsi

SILENZIO – Entra nel vivo il polverone Superlega: il Manchester City ha ufficializzato la sua uscita dal team dei 12 scissionisti. La contro-rivoluzione, partita dall’Inghilterra, al momento non vede risposte dai tre club italiani coinvolti. Juventus, Inter e Milan continuano a mantenere il silenzio in attesa del meeting programmato per le 23.30. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.